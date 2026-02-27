Новые требования к такси, правила брони отелей и штрафы для дачников. Что изменится в России с 1 марта?

С 1 марта в России изменятся правила авиаперевозок и бронирования гостиниц

С 1 марта 2026 года в России произойдет волна законодательных изменений, которые коснутся миллионов граждан. В частности, вступает в силу закон о локализации такси, изменятся правила авиаперевозок и бронирования гостиниц, а также расчета алиментов и обучения будущих водителей. Об этих и других изменениях в законах с начала весны — в материале «Ленты.ру».

К работе в такси будут допускать не все машины

Начинает действовать закон о требованиях к уровню локализации такси, который подразумевает использование для перевозок пассажиров машин с высокой долей отечественных компонентов и сборкой на российской территории. Чтобы соответствовать этому требованию, нужно набрать определенное количество баллов локализации либо авто должно быть произведено в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Минпромторг опубликовал список машин, которые можно использовать в такси с 1 марта. Среди них более 20 моделей от шести российских брендов: Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ — «Патриот» и «Хантер»; Sollers — SP7; Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah — Free, Dream, Passion; «Москвич» — 3, 3е, 6, 8. Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей, удовлетворяющих условиям закона.

Электронный посадочный приравняют к бумажному

Согласно вступающим в силу изменениям в правилах авиаперевозок электронный посадочный талон на самолет, который выдается пассажиру при регистрации, официально приравнивается к бумажному. Теперь перевозчик обязан направить электронный талон пассажиру, используя указанный при бронировании способ связи.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Документ должен содержать инициалы и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс и номер посадочного места на борту. Также можно указывать дополнительную информацию. При этом номер выхода на посадку обязательно должен быть указан, если он на момент выдачи уже определен.

Отели обяжут возвращать предоплату при поздней отмене брони

Также вступают в силу изменения в правилах бронирования номеров и мест размещения в гостиницах, кемпингах и на базах отдыха. Теперь они должны в полном объеме возвращать предоплату при отмене брони до дня заезда. При неявке или отмене в день заезда с клиента можно удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов.

Также в договоре бронирования теперь должны быть указаны площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость. Наконец, еще одно нововведение запрещает отелям без звезд бронирование на агрегаторах.

Обучать водителей будут дольше

Вводятся новые программы профессионального обучения водителей транспортных средств. Основным изменением для самой востребованной категории «B» (легковые автомобили) стал рост количества часов практики на дорогах с 38 до 42. В итоге общий объем практики с учетом первоначального обучения вождению для машин на механике составит 58 часов, а с автоматической коробкой передач — 56.

Теорию теперь можно проходить дистанционно, но посещаемость и успеваемость учеников все равно будут фиксировать. Традиционный очный формат обучения также сохранится.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Списания за онлайн-подписки станут прозрачнее

Электронным сервисам с 1 марта запретят списывать средства за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. По вступающему в силу закону платформа должна обеспечить прием отказа подписчика от использования при расчетах реквизитов его банковского счета или данных электронных средств платежа, в том числе отказ в электронной форме.

МФО обяжут идентифицировать заемщиков с помощью биометрии

Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче займов теперь должны будут проводить идентификацию заемщиков по биометрическим данным. Такое требование содержится в законе о противодействии мошенничеству с использованием информационных и коммуникационных технологий, часть положений которого вступают в силу 1 марта.

Считать алименты начнут по-новому

Порядок учета алиментов в доходах семьи скорректируют обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми.

Раньше минимальный размер алиментов считали, отталкиваясь от МРОТ, а теперь при расчетах органы соцзащиты будут брать за основу среднюю начисленную зарплату в регионе, где живет заявитель. Если алименты назначены судом, в доход семьи будут учитывать фактически полученные выплаты — эту сумму можно указать в заявлении. Если же решение суда уже находится у приставов, сведения автоматически поступят в Социальный фонд России через систему межведомственного обмена данными.

Минимальная сумма алиментов, которую станут учитывать при определении нуждаемости, теперь будет рассчитываться так: 25 процентов от средней зарплаты по региону на одного ребенка, 33 процента — на двух и 50 процентов — на трех и более детей.

Срок платы за услуги ЖКХ продлят

С 1 марта вводится единый срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги — до 15 числа следующего месяца. В настоящее время предельный срок — до 10 числа.

Также скорректирован срок подачи платежных документов — не позднее 5 числа следующего месяца (до сих пор было — не позднее 1 числа).

Дачников обяжут бороться с борщевиком

Владельцев земельных участков обяжут бороться с опасными инвазивными растениями, прежде всего с борщевиком. За невыполнение этих обязательств дачников будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. До настоящего времени федеральное законодательство обязывало проводить подобные мероприятия только в отношении земель сельскохозяйственного назначения, что сочли недостаточным.

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Эта обязанность распространяется не только на частных владельцев дачных или садовых участков, но и инфраструктурные компании, которые эксплуатируют земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы. Штрафы для юридических лиц составят до 700 тысяч рублей.

Все вывески должны будут переводиться на русский язык

Начинает действовать запрет использования иностранных слов без русского перевода в информации для клиентов: на вывесках, указателях, в меню. Новая норма распространяется на компании, которые работают с потребителями: магазины, кафе, салоны красоты, кинотеатры, аптеки, пункты выдачи заказов и другие.