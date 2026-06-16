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16:35, 16 июня 2026Россия

Появились подробности о пострадавшем при попадании дрона в многоэтажку под Москвой

«МК»: В Котельниках при атаке беспилотников пострадал рабочий стройки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковных Котельниках в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 57-летний рабочий стройки. Подробности о нем появились у «МК».

Как выяснили журналисты, строитель шел на работу, когда дрон врезался в недостроенный многоэтажный дом. В результате один из обломков задел его голову по касательной. Пострадавший самостоятельно отошел от места происшествия и вызвал медиков. Его госпитализировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки ВСУ 16 июня пострадали шесть человек. В поселке Случайный ранены четверо, двое из них госпитализированы. В Котельниках травмирован 57-летний мужчина, в Воскресенске — 13-летняя девочка.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что украинский дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, никто не пострадал. Позже столичное управление МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара на территории предприятия.

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