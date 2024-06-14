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15:28, 14 июня 2024Силовые структуры

После ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске возбудили уголовное дело

СК: на пьяного водителя минивэна из Благовещенска завели уголовное дело

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело па факту ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело заведено по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. На месте работают следователи.

Авария в Благовещенске произошла ранее 14 июня.

Всего жертвами аварии стали пять человек (по некоторым данным — трое). Среди них четверо детей.

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      Олеся Мицкевич
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