После ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске возбудили уголовное дело

Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело па факту ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Дело заведено по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. На месте работают следователи.
Авария в Благовещенске произошла ранее 14 июня.
Всего жертвами аварии стали пять человек (по некоторым данным — трое). Среди них четверо детей.