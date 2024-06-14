Крики и плач людей после наезда минивэна на толпу в Благовещенске попали на видео

В Благовещенске крики сбитых мужчиной на минивэне людей попали на видео

Крики и плач сбитых в Благовещенске людей попали на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

14 июня в Благовещенске минивэн влетел на тротуаре в пешеходов.

На снятых после наезда на людей кадрах видно, как сбежавшиеся к месту происшествия горожане пытаются оказать первую помощь пострадавшим. Одного из жителей города можно заметить неподалеку от въехавшего в них автомобиля – машина пересекла проезжую часть и застряла в газоне, за ней виден след, очерчивающий траекторию ее движения.

По информации ТАСС, жертвами ЧП стали три человека, еще семь пострадавших госпитализированы. Сбившего их мужчину задержали, у него выявили признаки опьянения.