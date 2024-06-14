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14:41, 14 июня 2024Россия

Влетевший в толпу пешеходов в Благовещенске водитель был пьян

Mash: сбивший десять человек в Благовещенске водитель минивэна был пьян

Кадр: Telegram-канал Mash

Водитель минивэна, который в Благовещенске сбил десять человек на тротуаре, был в состоянии алкогольного опьянения. Такие подробности об аварии сообщил Mash в Telegram-канале.

По его информации, до аварии водителя штрафовали только за превышение скорости. Других подробности о том, кто сидел за рулем транспортного средства, не приводится.

Авария в городе Амурской области произошла днем в пятницу, 14 июня. По последним данным, врачи не смогли спасти пять человек, среди них — трое детей.

До этого в Саратове легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Два человека пострадали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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