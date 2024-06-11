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13:19, 11 июня 2024Россия

В российском городе автомобиль влетел в остановку с людьми

В Саратове автомобиль влетел в остановку с людьми, две женщины пострадали

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратове легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

«В результате ДТП пострадала водитель-женщина и женщина, которая стояла на остановке. Пострадавшие госпитализированы», — уточнил он.

Авария произошла в Заводском районе города на улице Чернышевской. Причины случившегося выясняются, сообщил Юрин, добавив, что на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

В мае в Самаре автобус протаранил остановку общественного транспорта, где находились люди. Пострадал один человек. Авария произошла, так как водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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