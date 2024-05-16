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11:00, 16 мая 2024Россия

В российском городе автобус протаранил остановку с людьми

В Самаре автобус протаранил остановку с людьми, пострадал один человек

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Самаре автобус протаранил остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом сообщило управление МВД в Telegram-канале.

Пострадал, по предварительным данным, один человек, его госпитализировали. Причиной аварии стало то, что водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства.

«Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев происшествия», — отчитались в Госавтоинспекции.

Ранее в Московской области легковой автомобиль влетел в остановку, на которой находились люди. Пострадали три человека.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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