Под Москвой автомобиль въехал в остановку с людьми

В Подмосковье автомобиль въехал в остановку, три человека пострадали

В Московской области легковой автомобиль влетел в остановку, на которой находились люди. Об этом сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале.

Авария произошла на 67-м километре автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково. По информации надзорного ведомства, травмы получили три человека, им оказывается медицинская помощь.

Автомобиль протаранил остановку после того, как столкнулся с «Газелью». Впоследствии остановочный павильон упал, добавили в прокуратуре. Там также сообщили о начатой после аварии проверке.

Ранее, в феврале 2024 года, в Златоусте Челябинской области «Газель» протаранила автобусную остановку. Пострадал один человек.