Виновник ДТП в Благовещенске попросил прощения

Водитель, протаранивший пешеходов в Благовещенске, попросил прощения

Водитель минивэна, протаранивший пешеходов в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Об этом корреспондент агентства РИА Новости сообщил из зала суда.

«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически, не морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», — сказал обвиняемый.

По его словам, он заступил на смену в такси в 4 часа утра. К обеду, выполнив 33 заказа, он решил передохнуть и выпить с другом бутылку водки 0,7 литра. Момент столкновения он не запомнил, но в случившемся раскаивается. Прежде, как признался мужчина, он лишь раз садился за руль пьяным — в молодости, когда водил мотоцикл. Ни одной аварии за его водительский стаж не случалось, его штрафовали только за превышение скорости. «Самое суровое наказание заслуживаю — если предусмотрено 15 (лет — примечание «Ленты.ру»), то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания», — заявил он.

Виновник смертельного ДТП является пенсионером МВД, не женат, детей у него нет. Мужчина ранее не был судим.

Вечером 14 июня на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель минивэна в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар и протаранил пешеходов. В крови автомобилиста было около двух промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

Пятерых человек, в том числе троих детей, медики спасти не смогли.