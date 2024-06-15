Двое пострадавших в аварии в Благовещенске скончались в больнице

Минздрав Приамурья: двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались

Двое пострадавших в аварии с минивэном в Благовещенске скончались в больнице, об этом сообщили в Минздраве Амурской области, передает ТАСС.

«Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми, спасти людей не удалось», — отметили в ведомстве, выразив соболезнования родным.

Умершие — женщина 50 лет и 15-летний мальчик. Еще двое пострадавших, 14-летний ребенок и 32-летняя женщина, остаются в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Мальчик 14 лет и 19-летняя девушка переведены в отделение травматологи, медики оценивают их состояние как тяжелое.

14 июня в Благовещенске Амурской области пьяный 59-летний мужчина за рулем минивэна влетел в идущих по тротуару людей. По официальным данным, погибли три человека — дети 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина. Сообщалось о шести пострадавших.

