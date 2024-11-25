Сбежавший после наезда на пешеходов в российском городе водитель попал на видео

Под Челябинском жители помогли полиции поймать наехавшего на пешеходов водителя

Под Челябинском местные жители помогли полиции поймать сбежавшего после наезда на пешеходов водителя. Задержание попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видеозаписи показано, как сотрудник правоохранительных органов допрашивает злоумышленника в автомобиле. В присутствии двух понятых фигурант прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате прибор показал 1,074. Во второй части видео нарушитель сидит в полицейской машине уже в наручниках. Кроме того, снято, как силовики грузят автомобиль фигуранта на эвакуатор. Также в финале записи показано, как задержанный объясняет свой поступок.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

По данным СК, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель на своем автомобиле совершил наезд на пешеходов. Пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок. Все они госпитализированы с травмами.