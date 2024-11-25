Сбежавший после наезда на пешеходов в российском городе водитель попал на видео

Под Челябинском местные жители помогли полиции поймать сбежавшего после наезда на пешеходов водителя. Задержание попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На видеозаписи показано, как сотрудник правоохранительных органов допрашивает злоумышленника в автомобиле. В присутствии двух понятых фигурант прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате прибор показал 1,074. Во второй части видео нарушитель сидит в полицейской машине уже в наручниках. Кроме того, снято, как силовики грузят автомобиль фигуранта на эвакуатор. Также в финале записи показано, как задержанный объясняет свой поступок.
Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).
По данным СК, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель на своем автомобиле совершил наезд на пешеходов. Пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок. Все они госпитализированы с травмами.