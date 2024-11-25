Врезавшегося в толпу пешеходов в российском городе водителя BMW задержали

В Челябинске задержали врезавшегося в толпу пешеходов водителя BMW

В Челябинске задержали водителя BMW, который врезался в толпу пешеходов и скрылся с места. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, нарушителя в российском городе поймали другие автомобилисты. Предположительно, мужчина был пьян.

Его автомобиль заблокировали, водителю не давали уехать до приезда полицейских.

От действий гонщика пострадали мать с ребенком, которого она перевозила в коляске. Младенец травм не получил, горожанку госпитализировали.

Как разузнал Ural Mash, водителю-нарушителю 47 лет, он является предпринимателем.

Днем в понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Челябинске иномарка врезалась в толпу пешеходов. ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина.