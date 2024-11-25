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15:56, 25 ноября 2024Силовые структуры

На сбежавшего после наезда на пешеходов в российском городе пьяного водителя завели дело

СК возбудил дело после наезда пьяного водителя BMW на пешеходов в Челябинске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Врезавшегося в толпу пешеходов в российском городе водителя BMW задержали

Кадр: СУ СК России по Челябинской области

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело против пьяного водителя автомобиля BMW X6, который на пешеходном переходе сбил людей и скрылся с места ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Ему вменяется статья 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Следователь запросил административный материал из Госавтоинспекции. На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы.

По данным СК, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель на своем автомобиле совершил наезд на пешеходов. Пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок. Все они госпитализированы с травмами.

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