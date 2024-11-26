Сбежавшего с места ДТП после наезда на россиян водителя арестовали на полмесяца

Суд арестовал на полмесяца водителя BMW X6, который сбил пять человек на пешеходном переходе в Челябинске и сбежал с места ДТП. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.
По данным канала, на суде мужчина пояснил, что вечером накануне аварии распивал спиртные напитки. Утром он опохмелился и сел за руль, а в момент наезда на пешеходов якобы отвернул голову назад и подумал, что врезался в столб. Он пробудет в спецприемнике 15 суток.
Ранее следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ.
ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в понедельник, 25 ноября. В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок. Их всех доставили в больницу.