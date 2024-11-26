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15:43, 26 ноября 2024Силовые структуры

Сбежавшего с места ДТП после наезда на россиян водителя арестовали на полмесяца

Суд арестовал на 15 суток водителя BMW, сбившего пять пешеходов в Челябинске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости На сбежавшего после наезда на пешеходов в российском городе пьяного водителя завели дело

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд арестовал на полмесяца водителя BMW X6, который сбил пять человек на пешеходном переходе в Челябинске и сбежал с места ДТП. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным канала, на суде мужчина пояснил, что вечером накануне аварии распивал спиртные напитки. Утром он опохмелился и сел за руль, а в момент наезда на пешеходов якобы отвернул голову назад и подумал, что врезался в столб. Он пробудет в спецприемнике 15 суток.

Ранее следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ.

ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в понедельник, 25 ноября. В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок. Их всех доставили в больницу.

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