В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар

На Новослободской улице в центре Москвы автомобилист вылетел на тротуар. О ДТП стало известно агентству «Регнум».
По предварительной версии, машина протаранила дорожный знак. На месте очевидцы заметили сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи.
Сведений о пострадавших не поступало.
До этого в Челябинске 11-месячный младенец пострадал после наезда водителя BMW на толпу пешеходов.
Правоохранители в российском городе начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Лихачу грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчину отвезли на медицинское освидетельствование.
До этого сообщалось, что 47-летнего нарушителя, скрывшегося с места ДТП в Челябинске, блокировали другие автомобилисты.