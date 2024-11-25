В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар

«Регнум»: на Новослободской улице в Москве автомобилист вылетел на тротуар

На Новослободской улице в центре Москвы автомобилист вылетел на тротуар. О ДТП стало известно агентству «Регнум».

По предварительной версии, машина протаранила дорожный знак. На месте очевидцы заметили сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в Челябинске 11-месячный младенец пострадал после наезда водителя BMW на толпу пешеходов.

Правоохранители в российском городе начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Лихачу грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчину отвезли на медицинское освидетельствование.

До этого сообщалось, что 47-летнего нарушителя, скрывшегося с места ДТП в Челябинске, блокировали другие автомобилисты.