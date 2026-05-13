17:58, 13 мая 2026Культура

Филипп Киркоров заявил о чудесном избавлении от зависимости

Филипп Киркоров заявил, что Евгений Петросян дважды закодировал его от курения
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как известный комик Евгений Петросян дважды помогал ему бросить курить. Его слова передает kp.ru.

По словам певца, Евгений Ваганович обладает экстрасенсорными способностями и дважды помогал ему избавиться от вредной привычки.

«Он закодировал меня сегодня от курения. Когда не стало моего отца Бедроса, курил одну сигарету за другой. Евгений Ваганович деликатно намекнул: пора бросать. И закодировал меня. Но потом я снова сорвался», — рассказал Киркоров.

Сам Петросян отметил, что помог товарищу «по-дилетантски». «Ты один раз уже разрушил мой код», — ответил юморист.

Ранее Филипп Киркоров в программе «Секрет на миллион» на НТВ впервые детально прокомментировал свое участие в скандальной вечеринке, прошедшей в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор».

