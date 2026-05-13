Филипп Киркоров заявил о чудесном избавлении от зависимости

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как известный комик Евгений Петросян дважды помогал ему бросить курить. Его слова передает kp.ru.
По словам певца, Евгений Ваганович обладает экстрасенсорными способностями и дважды помогал ему избавиться от вредной привычки.
«Он закодировал меня сегодня от курения. Когда не стало моего отца Бедроса, курил одну сигарету за другой. Евгений Ваганович деликатно намекнул: пора бросать. И закодировал меня. Но потом я снова сорвался», — рассказал Киркоров.
Сам Петросян отметил, что помог товарищу «по-дилетантски». «Ты один раз уже разрушил мой код», — ответил юморист.
Ранее Филипп Киркоров в программе «Секрет на миллион» на НТВ впервые детально прокомментировал свое участие в скандальной вечеринке, прошедшей в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор».