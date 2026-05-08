Киркоров впервые рассказал о попадании на «голую вечеринку»

04:07, 8 мая 2026

Киркоров о «голой вечеринке»: Прихожу туда и смотрю, а там Содом и Гоморра
Юлия Мискевич
Филипп Киркоров. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров в программе «Секрет на миллион» на НТВ впервые детально прокомментировал свое участие в скандальной вечеринке, прошедшей в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Артист заявил, что произошедшее стало для него важным жизненным уроком.

«Прихожу туда и смотрю, а там Содом и Гоморра. Понимаю, что я туда даже не зайду», — отметил артист.

По его словам, он поднялся в гримерку ведущей — Насте Ивлеевой, — вручил ей цветы и захотел уйти, но по пути зашел в VIP-зону поздороваться с певицами Лолитой и Ольгой Орловой. Кадры с этим визитом позже попали в сеть, и, как утверждает певец, его начали воспринимать едва ли не как организатора мероприятия.

Киркоров признался, что последовавший год был для него непростым: против него пытались настроить публику, и он увидел, как быстро любовь аудитории может смениться на ненависть и агрессию.

Ранее Киркоров рассказал о внезапном крещении во время гастролей в Калининграде.

