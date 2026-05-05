Киркоров рассказал о внезапном крещении во время гастролей по России

Певец Киркоров рассказал о крещении в 20 лет во время гастролей в Калининграде

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о внезапном крещении во время гастролей в Калининграде. Своими воспоминаниями он поделился в программе «Секрет на миллион».

Поп-исполнитель признался, что принял крещение в 20 лет. Это произошло в 1989 году во время гастролей по российскому региону. По словам артиста, в отеле его никто не встретил, чтобы довезти до концертной площадки. Но местная жительница Ольга Новожилова узнала певца и с радостью предоставила ему свою помощь. В дороге они подружились.

Новая знакомая Киркорова предложила ему после концерта провести экскурсию по городу и показать на тот момент открывшуюся Свято-Никольскую церковь. Во время прогулки Новожилова поинтересовалась у него, крещеный он или нет. Получив отрицательный ответ, женщина предложила ему покреститься. По словам артиста, она даже помогла выбрать золотой крестик.

