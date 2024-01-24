Поставки одного вида продукции из России в Китай взлетели

SCIFiP: поставки живых крабов из России в Китай выросли на 31 % в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные поставки живых крабов из России в Китай выросли на 31 процент в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 23,6 тысячи тонн. Об этом заявил глава информагентства по рыболовству Александр Савельев, его слова приводит «Интерфакс».

Оценка эксперта была основана на статистических данных Шанхайского рыбного порта (Shanghai Changxing Island Fishing Port, SCIFiP). Согласно им, за 12 месяцев стоимость экспорта российских живых крабов в Китай выросла на 17 процентов, до 755 миллионов долларов. Менее резкий прирост цен Савельев связал со стремительным наращиванием объемов вывоза из РФ в КНР.

Отмечается, что Шанхайский рыбный порт стал ключевым пунктом ввоза этого вида продукции из России. В целом объем общего вывоза российских морепродуктов в КНР за этот период времени увеличился в 5,3 раза в сравнении с предыдущим годом. Ключевым драйвером роста оказались поставки живых крабов, резюмировал Савельев.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные аналитиков Главного таможенного управления КНР сообщило о резком росте поставок еще нескольких категорий российской продукции.

Так, по итогам 2023 года экспорт алюминия вырос в 2,1 раза, до 2,87 миллиарда долларов, а вывоз растительных масел и жиров — вдвое, до 2,6 миллиарда. Чуть менее высокие темпы прироста, в свою очередь, продемонстрировали поставки масличных семян и плодов (плюс 80,2 процента, до 1,31 миллиарда долларов).