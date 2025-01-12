США резко нарастили импорт одного вида российской продукции

США в 2024 году втрое увеличили импорт российского шоколада

За 11 месяцев прошлого года США резко увеличили импорт российской продукции из какао — показатель по импорту шоколада вырос втрое. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

Согласно указанным данным, в период с января по ноябрь 2024 года Соединенные Штаты закупили в России продуктов из какао почти на 2,5 миллиона долларов, что оказалось в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается также, что такой объем покупок стал максимальным с 2021 года.

Ранее сообщалось, что США по итогам 11 месяцев 2024 года сократили импорт различных металлов и руд из России. Уточняется, что в прошлом году Соединенные Штаты приобретали у РФ черные металлы.