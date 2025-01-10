США сократили покупки российских металлов

США сократили покупки российских черных металлов и алюминия

США по итогам 11 месяцев 2024 года сократили импорт различных металлов и руд из России. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что прошлом году Соединенные Штаты приобретали у РФ черные металлы. Кроме того, они купили изделия из них, алюминий, руды, а также медь. Больше всего с января по ноябрь 2024 года США приобрели у РФ черных металлов — на 12,6 миллиона долларов. Однако это оказалось в 16 раз меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, уменьшились поставки американской стороне и российского алюминия, в основном необработанного, — в 19 раз, до 2,3 миллиона долларов.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России.