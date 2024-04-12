США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения

Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

«В результате (сегодняшних мер) импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается», — говорится в сообщении. Отмечается, что исключения составляют случаи, предусмотренные законом или оговоренные лицензией.

При этом запрет не касается российских товаров, произведенных до 13 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что США предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.