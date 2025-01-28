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08:30, 28 января 2025Экономика

В России упали продажи одного вида сладостей

«Нильсен»: из-за роста цен продажи шоколада в России упали почти на 9 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: rijahum / Shuterstock / Fotodom

По итогам 2024 года продажи шоколада в России упали почти на девять процентов. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» сообщает «Коммерсантъ».

В натуральном выражении продажи плиток шоколада снизились на 7,1 процента год к году, а в денежном выражении выросли на 8,3 процента. Аналогично сократились продажи развесных шоколадных и нешоколадных сладостей, в количественном — на 8,8 и 7,2 процента, а в денежном — на 0,5 и 3,1 процента соответственно.

Рост продаж зафиксировали у вафель (в количественном — на 17,1 и в денежном — на 25,1 процента), шоколадных батончиков (14,3 и 25 процентов), шоколадных драже (13,6 и 19,4 процента), упакованных нешоколадных конфет (10,4 и 14,9 процента). Менее всего выросли продажи фигурного шоколада (плюс 1,6 процента в натуральном выражении и плюс четыре — в денежном) и у ассорти шоколадных конфет (1,3 и11,7 процента соответственно).

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Как отмечают в ассоциации «Руспродсоюз», средние цены на шоколад в 2024-м выросли на 22,7 процента, до уровня в 1,26 тысячи рублей за килограмм. Эксперты связывают рост цен с подорожанием какао-бобов: как заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, из-за изменения цен во всем мире спрос переориентировался на товары, где шоколад не является основным компонентом. Продажи продукции, которая заметно дорожает, падает, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Из-за роста себестоимости производства сладостей производители начали поднимать отпускные цены на свою продукцию в среднем на 10–20 процентов, а также заменять ингредиенты на более дешевые.

С середины ноября шесть российских поставщиков сладостей подняли цены на кондитерские изделия. Причиной подорожания называют рост себестоимости производства конфет, зефира и вафель. О росте цен предупредили БКК «Коломенский», изготавливающий вафельные изделия и конфеты, Konfesta (поднимет цены на 20 процентов), Strock (плюс 10–15 процентов), «Акконд» и «Славянка».

Помимо стоимости ингредиентов, свой вклад в подорожание внесли также выросшие логистические затраты, зарплаты персонала и ослабление рубля — последнее привело к удорожанию импортного сырья на 19 процентов, расходы на составляющие упаковки с сентября выросли на 9–46 процентов, а ароматизаторы — на 22 процента.

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