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08:28, 11 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании сладостей

«Ъ»: шесть поставщиков сладостей подняли цены на кондитерские изделия
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

С середины ноября шесть российских поставщиков сладостей подняли цены на кондитерские изделия. Причиной подорожания называют рост себестоимость производства конфет, зефира и вафель, со ссылкой на представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость кондитерских изделий для ретейлеров поднимут уже в декабре-январе. О росте цен предупредили БКК «Коломенский», изготавливающий вафельные изделия и конфеты, Konfesta (поднимет цены на 20 процентов), Strock (плюс 10–15 процентов), «Акконд» и «Славянка».

На рост цен влияет увеличение себестоимости производства: по словам представителей Konfesta, за последние месяцы она поднялась на 28 процентов. Кокосовая стружка подорожала на 60 процентов, лецитин — на 53 процента, заменитель какао-масла — на 49 процентов, подсолнечное масло — на 27 процентов. Производитель зефира. «Ударница» заявил об увеличении расходов на яблочное пюре с апреля на 43 процента, а патоку — на 28 процентов. В «Коломенском» отметили, что пальмовое масло за полгода подорожало на 40 процентов. Мировые цены на какао-бобы за год увеличились в 2,5 раза, до 10,5 тысячи долларов за тонну, пояснил директор «Совэкона» Андрей Сизов

Помимо стоимости ингредиентов, свой вклад внесли также выросшие логистические затраты, зарплаты персонала и ослабление рубля — последнее привело к удорожанию импортного сырья на 19 процентов, заявили в «Коломенском». По данным Konfesta, расходы на составляющие упаковки с сентября выросли на 9–46 процентов, а ароматизаторы — на 22 процента.

Минпромторг России предложил с 15 декабря 2024 по 31 августа 2025 года провести в стране эксперимент по маркировке кондитерских изделий. Его хотят распространить на шоколад, пирожные, печенье, конфеты и прочую продукцию. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон предупредил, что в таком случае цены на продукцию очень быстро вырастут: необходимое для этого оборудование является недешевым, а часть игроков из-за сопутствующих сложностей с рынка могут просто уйти, считает спикер.

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