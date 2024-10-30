Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 30 октября 2024Экономика

Названа причина возможного подорожания сладостей в России

Эксперт предупредил о росте цен на сладости в случае введения маркировки

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

В случае введения маркировки сладостей их стоимость в России возрастет. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Возможный рост цен связан со стоимостью оборудования для маркировки, которое, по его словам, является достаточно дорогим.

Крупным фабрикам придется перестраивать свои производства, спрогнозировал Кацнельсон. Более мелким предприятиям необходимо будет принять на работу новых сотрудников, которые займутся приклеиванием наклеек с кодом на этикетки.

Введение данной меры собеседник издания счел несколько чрезмерным. Часть продукции, по его словам, в результате просто уйдет с рынка, поскольку процесс маркировки сам по себе достаточно сложный.

С идеей эксперимента по маркировке сладостей и кондитерских изделий накануне выступил Минпромторг. Провести его ведомство предложило в период с 15 декабря 2024 по 31 августа 2025 года. Среди продукции, предложенной к участию в нем, указаны шоколад, конфеты, пирожное, печенье и многое другое. При этом участвовать в эксперименте можно на добровольной основе.

В октябре сообщалось, что в России из-за опасений роста цен попросили отсрочить до декабря следующего года маркировку консервов из рыбы и морепродуктов. С такой инициативой выступил глава Минлесхоза Приморского края Константин Степанов.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли удар по Генштабу ВСУ

      ВСУ оставили позиции в Курахово

      В Кремле отказались вмешиваться в «европейские разборки»

      Фицо засомневался в версии о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами

      Премьер Словакии заявил о готовности поговорить с Путиным

      В крупнейшей экономике Европы стало больше безработных

      Путин присвоил российскому воинскому подразделению почетное наименование

      В Кремле акцентировали внимание на слова Путина на фоне тренировки ядерных сил

      Наращивание темпов работы ОПК России оценили

      У актера Ливанова отнялась нога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше