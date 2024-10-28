В России попросили отсрочить маркировку одного вида продуктов

Минпромторг РФ попросили перенести маркировку консервов из опасений роста цен

Минпромторг России попросили отсрочить требования маркировки консервов из рыбы и морепродуктов до 1 декабря 2025 года. Об этом со ссылкой на письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщает газета «Ведомости».

Представители рынка просят перенести действие норм из опасений роста цен. По словам главы ведомства Константина Степанова, рыбные консервы являются значимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности страны и неизвестно, как требования маркировки повлияют на цену и их доступность.

В Минпромторге отметили, что перенос сроков будет нечестен по отношению к добросовестным производителям, которые уже озаботились мерами по формированию механизма обеспечения прозрачности и легальности рынков и защиты потребителей от контрафакта.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отметил, что установить необходимое оборудование оказалось дорого и сложно, и не все рыбаки успели сделать это в срок. К стоимости переоборудования добавляются серьезные логистические издержки, а также потребность в новом персонале, в то время как IT-специалисты не хотят работать на удаленных рыбозаводах. Кроме того, ситуацию усугубляют дорогие кредиты, из-за чего предприятиям придется закладывать издержки в цену продукции, отметила эксперт по рынку рыбы и морепродуктов Инна Гольфанд.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев допустил, что себестоимость рыбных консервов после введения маркировки может увеличиться минимум на 10 процентов.

Источники на рынке уже предупредили о повышении цен на широкий спектр рыбной продукции на 15-20 процентов. В основном цены растут на сельдь, скумбрию, красную рыбу. Подняли цены пока не все поставщики, процесс продолжается, так что в магазинах стоимость рыбы и креветок еще поднимется. В письмах ретейлерам компании объясняют, что текущая стоимость их продукции делает работу экономически нецелесообразной. Зверев подчеркнул, что без роста стоимости рыбной продукции рыбодобывающая отрасль «попросту не выживет».