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08:56, 21 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен на рыбу на 15-20 процентов

РБК: поставщики рыбы предупредили о повышении цен на свою продукцию на 15-20 %

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Поставщики рыбной продукции в последние месяцы предупреждают торговые сети о повышении цен на широкий спектр продукции на 15-20 процентов, а в сентябре и октябре соответствующие письма стали поступать чаще. Об этом со ссылкой на источник на рынке сообщает РБК.

Подъем стоимости поставок в числе прочих подтвердил директор Союза независимых сетей (объединяет более 40 региональных торговых сетей) Иван Бабухадзе. В пресс-службе X5 Group указали, что «Перекрестку» уведомления прислали почти все компании.

В основном цены растут на сельдь, скумбрию, красную рыбу. Официальная статистика от подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» не противоречит информации, полученной от торговых сетей.

В середине октября оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке оказалась в 2,6 раза выше, чем годом ранее (400 рублей за килограмм), сельдь — на 36,8 процента (93 рубля), а вот минтай был дешевле на 3 процента (98 рублей).

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      Платон Щукин
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