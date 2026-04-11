15:30, 11 апреля 2026

Более сотни погибших дельфинов нашли на побережье от Тамани до Сириуса
Екатерина Ештокина

Фото: Andy Heyward / Shutterstock / Fotodom  

Более сотни погибших дельфинов нашли на побережье Краснодарского края. Подробности публикует Telegram-канал Mash.

На побережье от Тамани до Сириуса обнаружили 132 лишенных жизни млекопитающих. Уточняется, что 82 из них перестали жить в первые десять дней апреля.

По предположениям специалистов центра «Дельфа», причиной стали рыболовные сети, которые опасны для дельфинов. Угрозу также представляют работающие в море траулеры.

В январе 2025 года в Крыму и Севастополе нашли десятки погибших дельфинов.

