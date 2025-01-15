В Крыму и Севастополе нашли десятки погибших дельфинов после разлива мазута

В Крыму и Севастополе обнаружили тела 34 погибших дельфинов после разлива мазута

Тела 34 мертвых дельфинов были обнаружены на берегу Черного моря в Крыму и Севастополе после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщает крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море» во «Вконтакте».

Уточняется, что 18 дельфинов найдены в Севастопольском районе, а 16 — на территории Республики Крым.

Кроме того, в центре отметили, что свежие тела млекопитающих начало выбрасывать на берег в последние дни — до этого были обнаружены останки только на продвинутых стадиях разложения.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае почти 150 участникам очистки пляжей от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, потребовалась помощь врачей.