Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:43, 15 января 2025Россия

В Крыму и Севастополе нашли десятки погибших дельфинов после разлива мазута

В Крыму и Севастополе обнаружили тела 34 погибших дельфинов после разлива мазута
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тела 34 мертвых дельфинов были обнаружены на берегу Черного моря в Крыму и Севастополе после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщает крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море» во «Вконтакте».

Уточняется, что 18 дельфинов найдены в Севастопольском районе, а 16 — на территории Республики Крым.

Кроме того, в центре отметили, что свежие тела млекопитающих начало выбрасывать на берег в последние дни — до этого были обнаружены останки только на продвинутых стадиях разложения.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае почти 150 участникам очистки пляжей от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, потребовалась помощь врачей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

      Жену Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии

      Мировые цены на нефть выросли до августовских значений

      Женщина устроила съемки полностью голой на улице при десятках прохожих

      Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

      Raytheon нарастит выпуск ракет SM-3

      На Украине сравнили перевод авиатехников в пехоту с обороной Берлина

      В Крыму и Севастополе нашли десятки погибших дельфинов после разлива мазута

      Канадский хоккеист «Спартака» сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ

      В российском регионе при падении БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше