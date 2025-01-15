Раскрыто число попавших в больницу участников уборки мазута с российских пляжей

В Краснодарском крае 146 человек обратились к врачам после уборки пляжей

В Краснодарском крае почти 150 участникам очистки пляжей от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, потребовалась помощь врачей. Трое человек попали в больницу. Данные об этом раскрыл министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в Telegram.

По его словам, всего с 18 декабря 2024 года за медпомощью обратились 146 человек, 142 из них лечились амбулаторно. «Госпитализация потребовалась троим пациентам, все они уже выписаны по выздоровлению. В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано», — рассказал Филиппов.

Министр подчеркнул, что в Анапе для оказания помощи волонтерам и ликвидаторам загрязнений работают шесть фельдшерских постов, в каждом из которых дежурят медицинские специалисты. Кроме того, на береговой линии работает мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края. Его сотрудники патрулируют побережье вдоль полосы выброса мазута, а также медицинские посты.

Ранее стало известно о смерти 17-летнего волонтера после уборки мазута на пляже Анапы. В Анапском индустриальном техникуме, где учился молодой человек, подтвердили произошедшее и подчеркнули, что учебное заведение не отправляло студента на очистку, так как группы формируются только из совершеннолетних учащихся, а также преподавателей. Двоюродный брат подростка, в свою очередь, рассказал, что скорая помощь не успела доехать к почувствовавшему себя плохо юноше.

Загрязнение краснодарских пляжей нефтепродуктами произошло в результате крушения двух танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей.