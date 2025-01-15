Стало известно о смерти 17-летнего волонтера после очистки пляжей Анапы от мазута

Kub Mash сообщил о смерти 17-летнего волонтера, очищавшего пляжи Анапы от мазута

В Краснодарском крае сообщили о смерти 17-летнего волонтера, очищавшего пляжи Анапы от мазута. О случившемся стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По информации издания, в день смерти студент Анапского индустриального техникума также ходил на уборку берега от нефтепродуктов. Как выяснилось, молодой человек страдал астмой. Сейчас судмедэксперты выясняют, могла ли химия повлиять на его кончину.

Техникум подтвердил произошедшее на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там подчеркнули, что учебное заведение не отправляло студента на очистку, так как группы формируются только из совершеннолетних учащихся и преподавателей.

В свою очередь, студенты рассказали, что многие из них присоединились к уборке пляжей по своей инициативе, подчеркивает Kub Mash.

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