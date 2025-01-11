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11:40, 11 января 2025Россия

В России подросток впал в кому в новогоднюю ночь после одного напитка

В Балахне 16-летний подросток впал в кому в новогоднюю ночь после абсента
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: stockking / Freepik

В Балахне Нижегородской области подросток впал в кому после того, как выпил абсент в новогоднюю ночь. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает портал News NN.

По данным источника, пострадавшему 16 лет. Его мать рассказала, что абсент школьник выпил, когда гулял в компании одноклассников в новогоднюю ночь. Через несколько часов после того, как он ушел, матери позвонили и сказали, что молодому человеку стало плохо и его надо забрать.

Дома школьник потерял сознание, ему вызвали скорую, после чего доставили в реанимацию. Подросток находился в коме до следующего утра. Правоохранителям впоследствии он рассказал, что выпил абсент. Известно, что семья школьника благополучная, на учете не состоит. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее в Мурманске шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию. Когда отец вместе с другом вышли на балкон, ребенок схватил со стола стакан с прозрачной жидкостью и выпил его, подумав, что там лимонад.

ЖЗЛ

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