В России шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому

В Мурманске мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию

В Мурманске шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию. Об этом пишет ИА Регнум.

Как пишет издание, когда отец вместе с другом вышли на балкон, ребенок схватил со стола стакан с прозрачной жидкостью и выпил его, подумав, что в стакане лимонад.

«Алкоголь все это время стоял разлитым по стаканам на праздничном столе», — уточнил источник агентства

Через некоторое время мальчик почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мальчика с острым отравлением алкоголем в отделение реанимации.

По данным издания, ребенок впал в кому. Медикам удалось стабилизировать состояние мальчика, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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