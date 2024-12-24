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19:49, 24 декабря 2024Россия

В России шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому

В Мурманске мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Мурманске шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию. Об этом пишет ИА Регнум.

Как пишет издание, когда отец вместе с другом вышли на балкон, ребенок схватил со стола стакан с прозрачной жидкостью и выпил его, подумав, что в стакане лимонад.

«Алкоголь все это время стоял разлитым по стаканам на праздничном столе», — уточнил источник агентства

Через некоторое время мальчик почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мальчика с острым отравлением алкоголем в отделение реанимации.

По данным издания, ребенок впал в кому. Медикам удалось стабилизировать состояние мальчика, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка не проснулась после распития водки с сожителем. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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