В России подросток не проснулась после распития водки с сожителем

В Санкт-Петербурге подросток не проснулась после распития водки с сожителем

В Санкт-Петербурге девушка-подросток не проснулась после распития водки с сожителем. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как пишет издание, с октября 2024 года 16-летняя россиянка проживала в коммунальной квартире вместе с 25-летним молодым человеком. С родителями она не общалась.

Сожитель рассказал, что вечером в воскресенье, 22 декабря, они выпивали водку, а когда вернулись домой — девушке стало плохо и она легла спать. Только ближе к вечеру понедельника, 23 декабря, он обнаружил, что его подруга не дышит. Россиянин позвонил в экстренные службы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. При этом мужчину на сегодняшний день задержали по административной статье о мелком хулиганстве.

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