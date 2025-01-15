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15:47, 15 января 2025Россия

Раскрыты подробности о смерти 17-летнего волонтера после уборки мазута на пляже Анапы

93.ru: Скорая помощь не успела доехать к умиравшему волонтеру из Анапы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

К 17-летнему волонтеру из Краснодарского края, умиравшему после посещения загрязненного мазутом пляжа Анапы, не успела доехать скорая помощь. Подробности о случившемся раскрыл двоюродный брат подростка в беседе с 93.ru.

Собеседник портала предположил, что молодой человек пришел в день смерти на пляж, чтобы сделать фотографии. «Но он здоровый был, не болел. Хороший человек», — рассказал он, подчеркнув, что в правоохранительные органы родственники подростка пока не обращались.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

О смерти 17-летнего волонтера после уборки мазута на пляже Анапы стало известно 15 января. Как утверждалось, молодой человек страдал астмой, однако официально или от родственников эта информация не поступала. В Анапском индустриальном техникуме подтвердили произошедшее и подчеркнули, что учебное заведение не отправляло студента на очистку, так как группы формируются только из совершеннолетних учащихся, а также преподавателей. В свою очередь, студенты рассказали, что многие присоединяются к уборке пляжей по своей инициативе.

Загрязнение краснодарских пляжей мазутом произошло в результате крушения двух танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн нефтепродуктов. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей.

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