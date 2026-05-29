12:44, 29 мая 2026

Затмившая звезд на «Золотом глобусе» российская блогерша попала на обложку Vogue

Российская блогерша Настя Федько попала на обложку шведской версии журнала Vogue
Мария Винар

Фото: @kostromina.photography / @nfedko

Российская блогерша и актриса Настя Федько, которая затмила звезд на премиях «Золотой глобус» и SAG Awards, попала на обложку шведской версии журнала Vogue. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша позировала на фото в коричневой замшевой куртке и джинсовой синей юбке с разрезом. Кроме того, на ней были надеты черные кожаные сапоги, белая рубашка и очки, оформленные тонкой оправой и прозрачными линзами. Ее образ дополнили нюдовый макияж и косы.

Над съемкой, которая была проведена в Нью-Йорке, работала русскоязычная команда. Так, автором снимков стала фотограф Алена Костромина, а стилистом — Дарья Цайтлер. За макияж и прическу отвечала Ася Фомичева.

Федько впервые привлекла внимание иностранной аудитории в январе, посетив церемонию «Золотой глобус». Она стала одним из самых нашумевших гостей из-за пяти миллионов просмотров видео с ней, опубликованном в официальном TikTok-аккаунте мероприятия.

