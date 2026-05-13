Экономика
11:37, 13 мая 2026

Электросамокаты запретили в подмосковном городе

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В подмосковной Лобне ввели запрет на аренду электросамокатов. Соответствующее постановление подписала глава города Анна Кротова, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Решение власти объяснили отсутствием специальных полос для этого вида транспорта. Также жители были недовольны хаотичной парковкой самокатов, которая затрудняла проход по улицам, и опасным вождением подростков.

Ранее прокат электросамокатов запретили в подмосковных Люберцах. Местные власти пояснили, что это связано с аварийностью. В 2025 году в городе произошло 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, а также один взрослый лишился жизни.

Аналогичную меру ввели в Раменском, а также нескольких других городах под Москвой. Однако эксперты убеждены, что запрет будет временным — его отменят, когда власти разработают необходимую для кикшеринга безопасную инфраструктуру.

