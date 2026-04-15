Запрет на электросамокаты в Подмосковье назвали временным

Эрдман: Запрет на электросамокаты в Люберцах и Котельниках временный

Запрет на электросамокаты в подмосковных Люберцах и Котельниках скорее временная мера. Об этом заявила руководитель Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с изданием «Подъем».

Власти обоих городов объяснили решение проблемами с безопасностью и хаотичной парковкой. По словам эксперта, претензии по безопасности безосновательны, так как статистика по аварийности показывает отрицательную динамику. Однако вторая проблема действительно существует.

«В силу разных причин, начиная от сбоя геолокации и заканчивая тем, что люди сами не умеют, к сожалению, до сих пор парковать электросамокаты, часто команды просто не справляются с уборкой и наведением порядка», — объяснила Эрдман.

Специалист добавила, что каршеринговые сервисы уже работают с ограничениями в Люберцах и Котельниках, предлагая альтернативные варианты. Операторы направили совместное письмо муниципалитету Люберец, в котором прописали три пункта по урегулированию вопроса. В том числе они предложили развивать велоинфраструктуру, а также усилить обучение граждан правилам вождения средств индивидуальной мобильности и команду ребалансеров, которые перемещают неправильно припаркованные самокаты.

«Действительно, решение не окончательное, это скорее не изгнание, а приостановка деятельности, связанная с выработкой новых принципов и правил», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском запретят аренду электросамокатов. Ограничение начнет действовать с 20 апреля.