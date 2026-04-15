Электросамокаты запретят в подомосковном городе

В подмосковном Раменском с 20 апреля запретят аренду электросамокатов

С 20 апреля в подмосковном Раменском запретят аренду электросамокатов. О новых правилах сообщает администрация города.

Основными причинами для такого решения власти назвали угрозу безопасности пешеходов и плохой контроль со стороны операторов проката.

Чтобы возобновить работу сервисов в городе, компании должны будут согласовать с администрацией четкие места для парковки и подписать соглашение о строгом соблюдении правил. Власти Раменского подчеркнули, что приоритетом остаются безопасность жителей и порядок на улицах.

Ранее прокат электросамокатов запретили в подмосковных Люберцах. Местные власти пояснили, что это связано с аварийностью — в 2025 году в городе произошло 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, а также один взрослый лишился жизни.