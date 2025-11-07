В Госдуме отреагировали на учения в Европе по сценарию войны с Россией

Депутат Колесник назвал подготовкой к войне новые учения Европы

Учения по сценарию войны с Россией, прошедшие в Европе, можно объяснить продолжающейся эскалацией, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что соответствующие учения прошли в Норвегии. В них приняли участие европейские министры обороны и генералы.

Подобные учения в Норвегии проходят не впервые, отметил депутат. По его словам, они проводились в порту Ставангер во времена Советского союза и в начале 90-х.

Просто продолжение эскалации. Она, видимо, затихала в 90-е годы, а сейчас обострилась обстановка. Они себя довели до исступления российской угрозой Андрей Колесник депутат Госдумы

«Под руководством министра обороны — это все-таки не под руководством главнокомандующего, коим является руководитель Норвегии, но тем не менее это уже уровень проведения учений, на который следует обращать особое внимание. То есть Европа готовится к войне. Мы готовы в зародыше погасить любое начало агрессии против Российской Федерации. Изучим эти учения внимательно, из их тактики будут ясны намерения, а там уже будем принимать решение, какие виды противодействия нам использовать», — поделился парламентарий.

До этого Министерство обороны Польши сообщило о начале работы новой программы военной подготовки, в рамках которой в 2026 году в стране планируется обучить около 400 тысяч резервистов. Глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш назвал программу «крупнейшими военными учениями в истории Польши».

