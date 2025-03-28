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00:58, 28 марта 2025Россия

Путин оценил состояние российской экономики

Путин: Россия является четвертой страной в мире по объему экономики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия является 4-й страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что остальные страны находятся ниже. Глава государства также оценил состояние российской экономики. По его словам, экономика и финансы страны находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает.

Ранее Владимир Путин назвал две главные задачи для российской экономики: сдерживание темпов роста потребительских цен и удержание безработицы на рекордно низком уровне. Российский лидер также указал на пагубность разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров. Он пояснил, что подобные факторы негативным образом влияют на развитие российской экономики. Кроме того, Путин призвал не доводить экономику до состояния криокамеры.

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