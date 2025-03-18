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16:44, 18 марта 2025Экономика

Путин назвал две главные задачи для российской экономики

Путин потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

В число главных задач для российской экономики сейчас входят сдерживание темпов роста потребительских цен и удержание безработицы на рекордно низком уровне. Ключевые вызовы перечислил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Слова главы государства приводит ТАСС.

Он отметил пагубность разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров. Подобные факторы негативным образом влияют на развитие российской экономики. «Необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу», — резюмировал Путин.

Глава государства добавил, что вышеуказанные задачи являются общими для представителей органов власти и российского делового сообщества. Ответственными за их реализацию должен быть не только крупный, но также малый и средний бизнес. «Это общая совместная задача», — заключил Путин.

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52 процента. Продовольственные товары за отчетный период прибавили в цене в среднем 11,05 процента, непродовольственные — 6,12 процента, а услуги — 11,52 процента.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина ожидает выхода инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. До этого времени потребительские цены, скорее всего, продолжат расти. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, который пройдут 21 марта и 25 апреля. Переходить к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики пока преждевременно, считают в ЦБ.

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