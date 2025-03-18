Путин призвал не доводить экономику до состояния криокамеры

Путин: Не надо доводить экономику России до уровня криокамеры

Охлаждение экономики РФ неизбежно, однако не нужно доводить ее до уровня «криокамеры». К таким действиям призвал президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, не стоит излишне замедлять рост экономики.

«Кстати говоря, вот сейчас говорили об охлаждении экономики. Здесь, конечно же, надо действовать очень аккуратно. То, что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было», — пояснил Путин.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что на признаки охлаждения экономики России указывают опережающие индикаторы. Рост экономики перестал быть фронтальным, и его темпы в некоторых отраслях замедлились. Так, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка сократился объем заказов у бизнеса.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак призвал не допустить переохлаждения экономики в попытках замедлить инфляцию. Так, нужно не допустить остановку начатых крупных проектов и контролировать сжатие перегретых отраслей, пояснил чиновник.