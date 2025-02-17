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13:31, 17 февраля 2025Экономика

Новак призвал уберечь экономику России от одного риска

Новак: ЦБ и правительство не должны допустить переохлаждения экономики России
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Банк России и правительство, пытаясь замедлить темпы роста инфляции, не должны допустить слишком сильного охлаждения экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его процитировало «Интерфакс».

Он напомнил, что в последние два года экономика РФ прибавляла 4,1 процента, и призвал не подорвать долгосрочные основы ее роста в борьбе с инфляцией. Иными словами, необходимо найти баланс.

Кроме того, Новак обратил внимание на работу подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Ее ключевыми задачами вице-премьер обозначил «недопущение остановки начатых крупных проектов» и «управление сжатием перегретых отраслей».

Ранее Новак рассказал о рекордно высоком росте российского ВВП за последние несколько лет. По его словам, за два года экономика выросла на 8,4 процента.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала происходящее в стране «экономическим чудом», так как темпы роста российского ВВП оказались выше мирового уровня.

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