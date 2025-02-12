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16:04, 12 февраля 2025Экономика

Матвиенко объявила об экономическом чуде России

Спикер Совета Федерации Матвиенко назвала развитие российской экономики чудом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Специалисты по всему миру в дальнейшем будут изучать действия российских властей в условиях кризиса, потому что происходящее сейчас в стране можно назвать «экономическим чудом». Об этом по итогам правительственного часа с участием вице-премьера Александра Новака объявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Коммерсантъ».

Она объяснила, что темпы роста ВВП в стране выше мирового уровня (в 2024 году — 4,1 процента), а если учитывать пятилетний период, то ВВП и доходы бюджета выросли в два раза что можно назвать огромным достижением. По мнению Матвиенко, в будущем основные экономические теории будут корректироваться с учетом российского опыта.

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