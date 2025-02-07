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15:32, 7 февраля 2025Экономика

Путин потребовал снизить инфляцию до конца года

Путин в разговоре с премьером Мишустиным поставил задачу остановить инфляцию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным потребовал не только обеспечить долгосрочный и сбалансированный рост экономики страны, но и добиться остановки инфляции до конца года, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, пока что в январе-феврале инфляция только ускоряется. Если по итогам 2024 года цены выросли на 9,52 процента, то на 3 февраля рост в годовом выражении составил 9,9 процента. «Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным», — подчеркнул Путин.

Между тем Мишустин указал, что тренд на снижение кредитования граждан и бизнеса уже наметился, он создает предпосылки для остановки инфляции. В то же время такая ситуация может затормозить экономику. Своей основной задачей он назвал переход к очень «ответственной бюджетной и макроэкономической политике».

Ранее департамент исследований и прогнозирования Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды» указал, что замедление кредитования в конце прошлого года не привело к торможению экономики, поскольку оно было полностью компенсировано ростом бюджетных расходов.

При этом аналитики подчеркивают, что такие процессы с финансированием не оказывают влияния на основную проблему, то есть отставание производства от потребления и роста производительности труда от зарплат. Позднее регулятор сообщил, что годовой темп прироста агрегата денежной массы в январе ускорился до 19,5 процента с 19,2 процента в декабре, что означает продолжение инфляционного давления.

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