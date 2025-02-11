Новак назвал главное достижение российской экономики

Новак: За два года российская экономика выросла на 8,4 процента

За последние несколько лет Россия показала рекордно высокий рост ВВП, что стало одним из главных достижений. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его процитировало издание «Ведомости».

Как отметил Новак, за последние два года российская экономика выросла на 8,4 процента. Это выше тех показателей, которые продемонстрировали другие регионы мира. Еврозона смогла похвастаться ростом лишь в 0,8 процента, а Япония — в 0,2 процента. США добились роста в 2,8 процента, в то время как Германия переживает снижение, оцениваемое в 0,2 процента. Россия же в 2024 году смогла обеспечить 4,1-процентный рост ВВП.

Ранее, 7 февраля, премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что по итогам минувшего года номинальный размер ВВП России дошел до исторического максимума в 200 триллионов рублей.

Новак убежден, что главными драйверами роста российской экономики оказались промышленность и инвестиции.