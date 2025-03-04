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10:24, 4 марта 2025Экономика

В России увидели признаки охлаждения экономики

Решетников: На признаки охлаждения экономики РФ указывают опережающие индикаторы
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На признаки охлаждения экономики России указывают опережающие индикаторы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует ТАСС.

По словам главы Минэкономразвития, рост экономики перестал быть фронтальным, и его темпы в некоторых отраслях замедлились. Так, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка сократился объем заказов у бизнеса.

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы», — рассказал об увиденных признаках Решетников.

Сейчас правительство работает над обеспечением макроэкономической стабильности в поиске баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики. Над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики работают Минэкономразвития, Банк России и Министерство финансов. Они совместно оценивают объемы и структуру кредитования и управляют наращиванием кредитования в госсекторе, чтобы заимствования «не пережали», добавил министр.

Ранее Решетников заявил, что замедление видно в пищевой и химической промышленности, деревообработке, ряде отраслей машиностроения. Также снижается объем заказов у бизнеса, примером чего стали рынки легковых автомобилей, спецтехники и сельхозтехники.

Вице-премьер Александр Новак призвал не допустить переохлаждения экономики в попытках замедлить инфляцию. Речь идет о том, чтобы не допустить остановку начатых крупных проектов и контролировать сжатие перегретых отраслей.

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