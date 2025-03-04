В России увидели признаки охлаждения экономики

На признаки охлаждения экономики России указывают опережающие индикаторы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует ТАСС.
По словам главы Минэкономразвития, рост экономики перестал быть фронтальным, и его темпы в некоторых отраслях замедлились. Так, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка сократился объем заказов у бизнеса.
«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы», — рассказал об увиденных признаках Решетников.
Сейчас правительство работает над обеспечением макроэкономической стабильности в поиске баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики. Над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики работают Минэкономразвития, Банк России и Министерство финансов. Они совместно оценивают объемы и структуру кредитования и управляют наращиванием кредитования в госсекторе, чтобы заимствования «не пережали», добавил министр.
Ранее Решетников заявил, что замедление видно в пищевой и химической промышленности, деревообработке, ряде отраслей машиностроения. Также снижается объем заказов у бизнеса, примером чего стали рынки легковых автомобилей, спецтехники и сельхозтехники.
Вице-премьер Александр Новак призвал не допустить переохлаждения экономики в попытках замедлить инфляцию. Речь идет о том, чтобы не допустить остановку начатых крупных проектов и контролировать сжатие перегретых отраслей.