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13:55, 17 февраля 2025Экономика

В России заметили признаки охлаждения экономики

Глава МЭР Решетников заявил об остановке фронтального роста экономики России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Рост российской экономики перестал быть фронтальным в ноябре и декабре прошлого года, так что уже появились первые признаки охлаждения. Об этом на итоговой коллегии Минэкономразвития заявил глава министерства Максим Решетников, передает «Интерфакс».

По его словам, замедление видно в пищевой и химической промышленности, деревообработке, ряде отраслей машиностроения. Также снижается объем заказов у бизнеса, примером чего стали рынки легковых автомобилей, спецтехники и сельхозтехники.

Причину динамики Решетников видит в ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, в том числе повышении ключевой ставки до рекордных 21 процента и ее сохранение на этом уровне в течение продолжительного периода времени.

Рост ставки привел к тому, что для правительства выросла стоимость обслуживания госдолга и льготных кредитов, из-за чего программы поддержки приходится пересматривать и упорядочивать. Министр заверил, что его ведомство вместе с Минфином и Банком России работает над согласованием ДКП и бюджетно-налоговой политики, то есть поиском баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики и купированием риска в отдельных отраслях.

На том же заседании вице-премьер Александр Новак призвал не допустить переохлаждения экономики в попытках замедлить инфляцию. Речь идет о том, чтобы не допустить остановку начатых крупных проектов и контролировать сжатие перегретых отраслей.

На прошлой неделе ЦБ объяснил сохранение ставки, с одной стороны, некоторым замедлением инфляции и охлаждением кредитной активности с дальнейшим ростом склонности населения к сбережению, а с другой, сохраняющимся перегревом экономики и значительным отставанием предложения от спроса. При этом прогноз по инфляции на текущий год был повышен почти в два раза — до 7-8 процента.

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