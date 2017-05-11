Депутат Жирный захотел заменить памятник советским воинам на мемориал бойцам АТО

Во Львове депутаты областного совета потребовали от мэра Андрея Садового снести Монумент Славы — памятник павшим в годы Великой Отечественной войны советским воинам. Об этом сообщает в четверг, 11 мая, сайт 032.ua.

Соответствующее обращение члены облсовета внесли в повестку дня сессии 11 мая, за документ проголосовало большинство депутатов.

Кроме того, депутат от фракции «Народный контроль» Василий Жирный потребовал вместо Монумента Славы установить памятник участникам АТО (антитеррористической операции, так украинские власти называют боевые действия в Донбассе). В апреле с предложением демонтировать Монумент Славы к властям Львова обращались депутаты горсовета от Украинской Галицкой партии, отмечал ресурс 032.ua.

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Вечером 7 мая в Одессе демонтировали камень, заложенный на месте будущего памятника маршалу Георгию Жукову. Снос сопровождался конфликтами и словесными перепалками между полицией и общественниками.

В начале марта сообщалось, что администрация бывшего Киевского суворовского училища, переименованного в военный лицей имени Богуна, намерена демонтировать памятник русскому полководцу Александру Суворову.